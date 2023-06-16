Онколог Дебора Ли назвала возможным симптомом рака усиливающуюся ночью боль

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ночной дискомфорт

Онколог Дебора Ли: ночью происходит быстрый рост опухолей, причиняющий больше дискомфорта.

По словам врача Деборы Ли, возможным симптомом рака является усиливающаяся ночью боль –

«боль, которая не связана с травмами и усиливается по ночам, может быть симптомом рака».

Онколог констатировала, что при болевых ощущениях, возникающих без причины и усиливающихся, когда человек пытается заснуть, нужно обязательно обращаться к врачу – все это является «очень тревожным симптомом».

«38 процентов пациентов с раком испытывают умеренную или сильную боль при попытке заснуть», - поделилась онколог и гематолог Дебора Ли с изданием Mirror.

Специалист объяснила, что такую болезненность может провоцировать быстрый рост опухолей, происходящий ночью. К тому же когда человек лежит, может возрастать давление опухоли на окружающие ткани.

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Онколог добавила, что помимо усиливающейся ночью боли могут наблюдаться другие симптомы рака:
  • потеря аппетита и снижение веса
  • общее недомогание
  • избыточная усталость, постоянная вялость
  • тошнота
  • лихорадка.
Специалистка подчеркнула, что нужно обязательно обследоваться, если перечисленные симптомы длятся на протяжении трех недель и больше.

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