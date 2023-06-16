Онколог Дебора Ли назвала возможным симптомом рака усиливающуюся ночью боль

«боль, которая не связана с травмами и усиливается по ночам, может быть симптомом рака».

«38 процентов пациентов с раком испытывают умеренную или сильную боль при попытке заснуть», - поделилась онколог и гематолог Дебора Ли с изданием Mirror.

потеря аппетита и снижение веса

общее недомогание

избыточная усталость, постоянная вялость

тошнота

лихорадка.

По словам врача Деборы Ли, возможным симптомом рака является усиливающаяся ночью боль –Онколог констатировала, что при болевых ощущениях, возникающих без причины и усиливающихся, когда человек пытается заснуть, нужно обязательно обращаться к врачу – все это является «очень тревожным симптомом».Специалист объяснила, что такую болезненность может провоцировать быстрый рост опухолей, происходящий ночью. К тому же когда человек лежит, может возрастать давление опухоли на окружающие ткани.Онколог добавила, что помимо усиливающейся ночью боли могут наблюдаться другие симптомы рака:Специалистка подчеркнула, что нужно обязательно обследоваться, если перечисленные симптомы длятся на протяжении трех недель и больше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании способствуют развитию колоректального рака.

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