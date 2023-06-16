Онколог Дебора Ли назвала возможным симптомом рака усиливающуюся ночью боль
Онколог Дебора Ли: ночью происходит быстрый рост опухолей, причиняющий больше дискомфорта.
По словам врача Деборы Ли, возможным симптомом рака является усиливающаяся ночью боль –
«боль, которая не связана с травмами и усиливается по ночам, может быть симптомом рака».
Онколог констатировала, что при болевых ощущениях, возникающих без причины и усиливающихся, когда человек пытается заснуть, нужно обязательно обращаться к врачу – все это является «очень тревожным симптомом».
«38 процентов пациентов с раком испытывают умеренную или сильную боль при попытке заснуть», - поделилась онколог и гематолог Дебора Ли с изданием Mirror.
Специалист объяснила, что такую болезненность может провоцировать быстрый рост опухолей, происходящий ночью. К тому же когда человек лежит, может возрастать давление опухоли на окружающие ткани.
Онколог добавила, что помимо усиливающейся ночью боли могут наблюдаться другие симптомы рака:
- потеря аппетита и снижение веса
- общее недомогание
- избыточная усталость, постоянная вялость
- тошнота
- лихорадка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании способствуют развитию колоректального рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий