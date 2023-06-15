Терапевт Никитина: головная боль в жару может быть признаком теплового истощения

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жаркая погода

Врач-терапевт Светлана Никитина перечислила симптомы теплового истощения и теплового удара.

Тепловой удар представляет собой серьезное нарушение, обычно вызываемое действием жаркой погоды или повышенными физическими нагрузками, которым человек подвергается в условиях сильного тепла. В таком состоянии тело больше не может охлаждаться, и его внутренняя температура достигает опасного уровня, – об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила терапевт Светлана Никитина.

«Тепловой удар может случиться у любого, но дети и пожилые люди старше 75 лет, а также люди с серьезными или хроническими заболеваниями подвергаются большему риску», - отметила специалист.

По словам терапевта Никитиной, одним из показательных признаков перегрева является ощущение сильного жара с отсутствием явного потоотделения. Его возникновение – это сигнал того, что пострадавшего необходимо охладить и дать ему жидкости.

Тепловое истощение. Врач предупреждает: при слишком долгом пребывании на солнце может возникнуть так называемое тепловое истощение – естественная реакция организма на перегрев, чрезмерную потерю воды и солей, покидающих тело вместе с потом. Светлана Никитина заявила, что головная боль в жару может быть признаком подобного теплового истощения.

«Когда это происходит, вы можете испытывать головную боль, головокружение и спутанность сознания, плохое самочувствие и судороги».

Тепловое истощение и тепловой удар – не одно и то же. Терапевт объяснила, что в случае теплового истощения неблагоприятные симптомы исчезают в течение 30 минут после охлаждения.

Тепловой удар является более серьезным состоянием, он более опасен в своих последствиях и длится дольше.

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Вот признаки теплового удара:
  • Дезориентация, потеря четкого мышления.
  • Потеря сознания, обморок.
  • Повышение температуры тела до 40 градусов и выше.
  • Быстрое поверхностное или нерегулярное дыхание.
  • Приступ судорог.
При появлении данных симптомов нужно оперативно обращаться за медицинской помощью.

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Теги : тепловой удар, жаркая погода, Светлана Никитина