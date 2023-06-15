Терапевт Никитина: головная боль в жару может быть признаком теплового истощения

«Тепловой удар может случиться у любого, но дети и пожилые люди старше 75 лет, а также люди с серьезными или хроническими заболеваниями подвергаются большему риску», - отметила специалист.

«Когда это происходит, вы можете испытывать головную боль, головокружение и спутанность сознания, плохое самочувствие и судороги».

Дезориентация, потеря четкого мышления.

Потеря сознания, обморок.

Повышение температуры тела до 40 градусов и выше.

Быстрое поверхностное или нерегулярное дыхание.

Приступ судорог.

Тепловой удар представляет собой серьезное нарушение, обычно вызываемое действием жаркой погоды или повышенными физическими нагрузками, которым человек подвергается в условиях сильного тепла. В таком состоянии тело больше не может охлаждаться, и его внутренняя температура достигает опасного уровня, – об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила терапевт Светлана Никитина.По словам терапевта Никитиной, одним из показательных признаков перегрева является ощущение сильного жара с отсутствием явного потоотделения. Его возникновение – это сигнал того, что пострадавшего необходимо охладить и дать ему жидкости.Врач предупреждает: при слишком долгом пребывании на солнце может возникнуть так называемое тепловое истощение – естественная реакция организма на перегрев, чрезмерную потерю воды и солей, покидающих тело вместе с потом. Светлана Никитина заявила, что головная боль в жару может быть признаком подобного теплового истощения.Терапевт объяснила, что в случае теплового истощения неблагоприятные симптомы исчезают в течение 30 минут после охлаждения.Тепловой удар является более серьезным состоянием, он более опасен в своих последствиях и длится дольше.Вот признаки теплового удара:При появлении данных симптомов нужно оперативно обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи предупреждают об опасности чрезмерного питья воды в жару для мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.