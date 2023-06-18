Ромашковый чай поможет в снижении холестерина - нутрициолог Строков

«Травяные настои ромашки богаты флавонами, типом флавоноидного антиоксиданта. Флавоны снижают синтез холестерина и повышают активность рецепторов ЛПНП на клетках, что означает, что холестерин ЛПНП [«плохой»] удаляется из крови».

«Это же исследование также обнаружило снижение уровня инсулина и маркеров плохого контроля уровня сахара в крови, что также может способствовать снижению риска сердечных заболеваний».

Но важно не только то, что вы едите, но и то, что вы пьете. Ежедневное употребление ромашкового чая может привести к снижению уровня воскообразного вещества, что снизит риск сердечных заболеваний. Причина, по которой ромашка полезна для сердца, заключается в содержании в ней антиоксидантов.В частности, исследование показало, что ромашковый чай может снизить высокий уровень холестерина примерно на 18 процентов.Изучив 64 человека, исследовательская группа попросила участников ежедневно выпивать три чашки травяного чая или горячей воды. Ромашковый чай способен снизить показатели плохого холестерина и общего холестерина, а также триглицеридов, которые являются еще одним типом «плохого» жира в крови.Благодаря этим свойствамЕсли вы не являетесь поклонником ромашки, эксперт добавил, что черный чай также может быть полезен и полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы из-за содержания в нем флавоноидов.Ране МедикФорум писал о пользе воды с лимоном по утрам.

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