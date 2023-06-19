Врач Лернер объяснила опасность неравномерного отложения жира у женщин

«Когда тело изменяется так, что становится «яблоком на ножках», когда к этому присоединяются стрии, растяжки на теле, и эти стрии багровые, очень широкие, следует задуматься. Это не просто «я вкусно покушала». Это может говорить и о патологии гипофиза, и о патологии надпочечников», - объяснила врач в интервью «Говорит Москва».

Врач Лернер посоветовала не оставлять без внимания прибавку веса у женщин, происходящую неравномерно – например, только в области живота, шеи и спины. По словам специалиста, здоровому женскому организму свойственно полнеть целиком. Если же тело заметно округляется и «теряет» талию, а руки и ноги не полнеют, – это может быть опасным симптомом.Эндокринолог Лернер посоветовала при неравномерном отложения жира у женщин обращаться за консультацией к медикам. Это нужно сделать безотлагательно, если, помимо полноты, на коже в местах ее сгибов и складок возникают темные пятна. По словам эксперта, в подобных случаях следует провериться на наличие возможных эндокринных нарушений, гормонального сбоя. В частности, подобным образом может проявлять себя, болезнь Иценко-Кушинга – патология, ассоциированная с избытком в организме кортизола.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти обычных признаках , которые могут говорить о подорванном здоровье.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.