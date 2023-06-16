Эндокринолог Яушева: пять обычных признаков могут говорить о подорванном здоровье

Врач-эндокринолог Эльвира Яушева напомнила в беседе с «МедикФорум», что многие серьезные проблемы со здоровьем не имеют специфических симптомов. Если они как-то проявляются внешне, люди могут замечать признаки, которые кажутся совершенно обычными, распространенными, несерьезными. Их возникновение зачастую связывают с недомоганиями, не вызывающими опасений. Особенно, если самочувствие сохраняется в целом нормальным. Между тем, некоторые незначительные, казалось бы, изменения могут сигнализировать о патологиях, требующих внимания врачей и лечения.Эндокринолог Яушева назвала пять таких обычных признаков, которые могут говорить о подорванном здоровье.Он может казаться нормальным, но человек с храпом может страдать от обструктивного апноэ, болезни сердца, ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Кроме того, храп говорит о подверженности инсульту.По словам эндокринолога Яушевой, возникающие у взрослых людей прыщи иногда являются основным индикатором болезней. Это может быть связано с гормональными проблемами, заболеванием печени, диабетом, дисфункцией щитовидной железы.Мало кто приглядывается к тому, насколько белыми и чистыми выглядят белки глаз. Их желтизна может указывать на сбои в работе желчного пузыря, печени, поджелудочной железы.Этот обычный признак тоже может говорить о подорванном здоровье. В частности, о том, что организм не получает или не может усвоить достаточного количества микроэлементов – например, цинка, кальция. Кроме того, состояние ногтей ухудшается из-за болезней щитовидной железы.Газообразование является нормальной функцией здорового организма, но медик предупреждает: слишком много газов – это возможный признак подорванного здоровья пищеварительного тракта. Он может указывать на такие проблемы как непереносимость лактозы, целиакия, синдром раздраженного кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усиливающиеся по ночам болевые ощущения могут говорить о развитии рака.

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