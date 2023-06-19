Жарка на высоких температурах провоцирует рак - онколог Воробьев

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Жарка на высоких температурах провоцирует рак - онколог Воробьев


Некоторые продукты могут повысить вероятность развития некоторых заболеваний, а другие — снизить.


Теперь ученые считают, что особый способ приготовления пищи может повысить риск развития рака. Употребление в пищу продуктов, часто приготовленных при высоких температурах, таких как красное мясо и блюда, приготовленные во фритюре, может вызвать онкологию.

Компоненты поврежденной термическим воздействием ДНК могут поглощаться во время пищеварения и включаться в ДНК потребителя.


Жареное мясо доведет мужчин до рака


"Это напрямую наносит ущерб ДНК, потенциально вызывая генетические мутации, которые в конечном итоге могут привести к раку и другим заболеваниям", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Хотя в исследовании наблюдалось только поглощение поврежденных нагреванием компонентов ДНК и усиление повреждения ДНК в выращенных в лаборатории клетках и мышах, команда считает, что это может иметь такой же эффект и на людях.

Использование этих результатов может действительно изменить наше представление о приготовлении пищи и выборе продуктов.

ДНК в еде


Любая пища, которую мы едим, будет включать в себя ДНК исходных организмов, точно так же, как она будет включать, например, витамины, минералы, жиры, белки и углеводы.


Один способ приготовления пищи повышает риск заболеть раком


Однако количество этой ДНК в пище значительно. Например, 500-граммовый стейк из говядины будет содержать более одного грамма коровьей ДНК.

"Это говорит о том, что воздействие на человека ДНК, потенциально поврежденной нагреванием, также не является незначительным".



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