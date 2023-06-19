Врач Захарова назвала 3 шага к идеальному сну

"Были проведены исследования, доказывающие, что недостаток сна может оказывать неблагоприятное воздействие на наше сердце, легкие и иммунную систему, а также приводить к увеличению веса и ишемической болезни сердца", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Мелатонин, известный как «гормон сна», — это то, что мы вырабатываем, чтобы вызвать сонливость, и если ваши устройства остаются включенными, синий свет, исходящий от большинства экранов, может подавить его высвобождение в организм и вызвать нарушение ночного сна».

Сделайте свою спальню своим «убежищем». Расслабляющая обстановка — это более счастливое и комфортное место.

После ночной рутины приглушения света, принятия теплой ванны с пеной или душа и прослушивания успокаивающей музыки.

Привыкайте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Удобный матрас и подушка являются важными факторами для хорошего ночного сна.

Открытие окна для прохладной температуры в темной комнате помогает улучшить сон.

Включите регулярные физические упражнения в свой распорядок дня, чтобы снять стресс .

«Вы можете привнести в настоящий момент любое воспоминание, которое заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это может быть воспоминание об успокаивающем, расслабленном воспоминании об уверенном и счастливом времени. Потренируйтесь закреплять воспоминание, которое расслабит вас перед сном».

Недостаток сна может иметь пагубные последствия во многих отношениях. Слишком мало сна может привести к отсутствию мотивации и сосредоточенности, а также к повышенной раздражительности, стрессу, беспокойству и депрессии.Просмотр вашего телефона, компьютера и телевизора может негативно сказаться на сне.Планируя свой ночной распорядок, вы тренируете свой мозг, чтобы подготовиться к хорошему ночному сну».«Якорение» помогает вам запомнить положительное воспоминание, связав его с физическим действием.Ранее МедикФорум писал о вреде трансжиров.

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