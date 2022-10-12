Долгожители: подсчет шагов снижает риск ранней смерти на 65% - врач Захарова

"Результаты показывают, что подсчет шагов может быть ключом к предотвращению некоторых распространенных хронических заболеваний, таких как гипертония. Интенсивность и количество ежедневных шагов снижают риск таких заболеваний, как диабет, ожирение и апноэ во сне", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Тот факт, что была обнаружена устойчивая связь между шагами и заболеванием в этом активном образце, предполагает, что даже сильные ассоциации могут существовать в более малоподвижном населении».

Более высокое количество шагов способствует долголетию по очевидным причинам, но исследователям еще предстоит определить, сколько шагов в день вам действительно нужно для борьбы с каждым отдельным заболеванием. Однако новое исследование проливает свет на этот вопрос.Для своего исследования ученые проанализировали данные о здоровье более 6000 участников за четыре года. Участники были в возрасте от 41 до 67 лет и имели индексы массы тела от 24,3 до 32,9.Люди с избыточным весом могут снизить риск ожирения на 64 процента, если ониРиск снижался для большинства состояний по мере увеличения количества пройденных шагов, за исключением гипертонии и диабета. В обоих случаях риск больше не снижался после того, как участники достигли от 8000 до 9000 шагов в день.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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