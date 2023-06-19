Кардиолог Якушева: в понедельник повышается риск пострадать от инфаркта и инсульта

«Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу. Происходит это, потому что многие люди испытывают сильнейший стресс, и организм просто не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска», – рассказала кардиолог Якушева порталу «Подмосковье сегодня».

Кардиолог Якушева прокомментировала находку ирландских ученых, установивших, что именно в первый день недели люди чаще всего становится жертвами инфарктов и инсультов. Проведя исследование, они констатировали, что в понедельник кардиограммы пациентов наиболее часто сигнализируют о повышенном уровне сегмента ST, что говорит о миокарде желудочков и их скорой гибели.Говоря о том, что в понедельник повышается риск пострадать от инфаркта и инсульта, врач добавила: подобная реакция организма является отражением сильного напряжения, в котором пребывает организм. Люди не успевают избавиться от накопившегося за неделю стресса, как наступает новая неделя. С учетом этого нужно учиться тому, как правильно избавляться от стресса, находить время для отдыха, считает эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом инфаркта может оказаться чувство тошноты

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