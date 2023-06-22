Врач Захарова предупреждает, что маски для сна вызывают глазные инфекции

«Если вы испытываете боль, покраснение, липкие выделения, корки на веках при пробуждении, вам следует прекратить использование маски и обратиться за советом к своему офтальмологу. Чтобы избежать заражения, важно регулярно мыть маски для глаз в мягком моющем средстве, и будет полезно часто менять их», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Еще один возможный недостаток масок для глаз заключается в том, что если они надеты слишком плотно, они могут слишком сильно давить на ваши глаза. Это означает, что вы будете испытывать нечеткое зрение, когда проснетесь утром».

Маски для глаз собирают бактерии, грязь, макияж, натуральные масла и пот. Если их регулярно не мыть или заменять, они могут вызвать глазные инфекции.Поскольку маски для глаз изготавливаются из различных материалов (атласа, бархата, флиса, шелка, хлопка и т. д.), также может возникнуть раздражение кожи, прыщи, сухость кожи или аллергическая реакция на ткань, из которой она сделана, сказала врач.Поэтому, покупая маску для глаз, вы должны убедиться, что она изготовлена из материала, благоприятного для вашей кожи.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

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