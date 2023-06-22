Терапевт Белова: при появлении ксантелазмы нужно обращаться к врачу

«Ксантелазма обычно – это признак нарушенного липидного обмена, высокого уровня холестерина. Для людей с этим нарушением повышается риск закупорки артерий и развития сердечно-сосудистых заболеваний», - объяснила медик.

Многие болезни «дремлют» внутри нас, и мы не осознаем этого. Однако тело часто подает «предупреждающие сигналы» об имеющихся проблемах, и одним из них могут быть ксантелазмы – миниатюрные комочки вокруг глаз. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила терапевт Александра Белова.По словам специалистки, появление этих образований тесно связано с хранением холестерина и иммунных клеток под кожей. Очень часто ксантелазмы поражают пожилых людей и людей с избыточным весом, но также могут встречаться у молодых людей. Терапевт Белова констатировала, что эти образования могут быть тревожным сигналом о том, что имеются какие-то скрытые внутренние патологии.Белова посоветовала при появлении ксантелазмы обязательно обращаться к врачу. Терапевт заявила, что в повышенном холестерине может быть виновато не только плохое питание или отсутствие физических упражнений. Высокий уровень холестерина может возникать из-за имеющихся заболеваний – в частности, патологий печени, почек, щитовидной железы. Если удалить ксантелазму без выявления и исправления причины, то после удаления образование на веках появится вновь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать при полипах в кишечнике.

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