Онколог Черных: какие симптомы могут возникать при полипах в кишечнике?

«Многие полипы безвредны, однако со временем некоторые из них перерастают в рак толстой кишки, и это может быть фатальным, если опухоль диагностируется на поздних стадиях», - рассказал порталу «МедикФорум» онколог Павел Черных.

Кровотечение из кишечника.

Изменение цвета стула: появляться кровь в виде красных прожилок или стул приобретает очень темный или темно-малиновый цвет.

Изменение привычек кишечника: например, возникают запор или диарея, длящиеся больше нескольких дней.

Боль: если полип вырастает большим, он может частично блокировать кишечник и вызывать абдоминальные колики.

Железодефицитная анемия: небольшое, но хроническое кровотечение из полипа может вести к потере железа.

«Идентификация и диагностика полипов осуществляется с помощью колоноскопии. Такой скрининг следует начинать в возрасте 50 лет или в 45 лет для лиц со средним риском. Людям с повышенным наследственным риском колоректального рака рекомендуется начинать проводить колоноскопию раньше», - уточнил онколог.

Полипы толстой кишки представляют собой небольшие бугорки на ее внутренней поверхности, их размер колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Образования бывают разных форм: некоторые имеют грибовидную форму, некоторые – «сидячие», а некоторые почти полностью плоские.Врач предупредил, что полипы могут развиться у любого человека, но люди старше 50 лет, с избыточным весом, а также регулярно употребляющие жирную пищу, курильщики и люди с генетической предрасположенностью подвергаются большему риску образования полипов.Онколог Черных объяснил, что многие люди с полипами толстой кишки не имеют специфических симптомов. В некоторых случаях могут наблюдаться неспецифические симптомы.Наиболее опасными являются полипы размером более 10 мм и с высокой степенью дисплазии их клеток.Ранее портал MedikForum.ru писал о главных ошибках , допускаемых гипертониками.

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