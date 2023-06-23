Врач Павлова: привычка пить свежевыжатые соки разрушительна для печени

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апельсиновый сок

Врач Зухра Павлова предупредила, что из-за пристрастия к свежевыжатым сокам можно заполучить гепатоз.

Врач Павлова сообщила, что привычка пить свежевыжатые соки разрушительно действует на печень. Медик привела в пример апельсиновой сок. Павлова отметила, что на  приготовление такого сока уходит много плодов – в виде цельных фруктов человек столько не съедает на один раз. То есть, вместе с соком он получает фруктозу и глюкозу в количестве, равном тому, что содержится в многих плодах.

При этом в свежевыжатом соке отсутствует клетчатка, которая бы замедляла всасывание сахаров в кровь. После употребления такого сока глюкоза и фруктоза очень быстро проникают в кровь, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. По словам Зухры Павловой, столь высокая концентрация простых углеводов в свежевыжатом соке может разрушительно влиять на здоровье печени, если человек привык употреблять этот напиток.

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«Стакан апельсинового сока содержит большое количество простых углеводов, которые негативно воздействуют на метаболизм печени, что в конечном итоге может привести к гепатозу».

Помимо этого, колебания уровня сахара в крови, вызванные соком, могут провоцировать повышение уровня инсулина – со временем это способствует развитию инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Вдобавок, сказала эксперт, привычка пить напитки, содержащие много сахара, негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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Теги : вред сока, проблемы с печенью, Зухра Павлова
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