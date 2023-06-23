Врач Захарова: 5 вещей в доме, которые вы меняете слишком редко - "ловушки для микробов"

Три вещи, которые вы должны менять каждые несколько месяцев

"Регулярное опрыскивание ершика и ручки дезинфицирующим средством или отбеливателем может продлить срок их службы, но накопление бактерий — не единственная причина их утилизации", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Тушь желательно менять каждые два-четыре месяца".

Каждые несколько лет вы должны заменять следующие три вещи

"Определить пора замены можно, когда губка застревает в глубоких порезах или царапинах вдоль доски".

Неопределенный срок годности - когда замена еще имеет смысл

«Круг жизни» различных бытовых предметов гораздо короче, чем хотелось бы всем причастным. У некоторых есть срок годности, но не у всех. Мы сосредоточились на тех, которые не отображаются, и установили несколько эмпирических правил.его следует заменять каждые несколько месяцев или как только щетина сгибается.в зависимости от того, как часто они используются, их следует заменять каждые три-шесть месяцев. Ушная сера, пыль и т. д. могут снизить их эффективность.микробы могут поселиться в ней после того, как палочка прошла из вашего глаза в тюбик несколько десятков раз.обычно используемые пластиковые разделочные доски следует заменять примерно каждые два года.Бактерии могут поселиться в этих канавках и бурно размножаться.для нее нет определенного срока службы. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить их жизнь. Например: время от времени бросайте вниз или альтернативные подушки в сушилке, чтобы взбить их.Ранее МедикФорум писал о вреде фруктов для печени.

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