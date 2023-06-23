Врач Захарова: 5 вещей в доме, которые вы меняете слишком редко - "ловушки для микробов"
Ради окружающей среды и вашего кошелька вы должны убедиться, что ничего не тратите впустую. В нашем доме есть вещи, которые мы меняем слишком редко и которые могут оказаться ловушками для микробов или утратить свою эффективность.
«Круг жизни» различных бытовых предметов гораздо короче, чем хотелось бы всем причастным. У некоторых есть срок годности, но не у всех. Мы сосредоточились на тех, которые не отображаются, и установили несколько эмпирических правил.
Три вещи, которые вы должны менять каждые несколько месяцев
Туалетный ершик: его следует заменять каждые несколько месяцев или как только щетина сгибается.
"Регулярное опрыскивание ершика и ручки дезинфицирующим средством или отбеливателем может продлить срок их службы, но накопление бактерий — не единственная причина их утилизации", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Беруши: в зависимости от того, как часто они используются, их следует заменять каждые три-шесть месяцев. Ушная сера, пыль и т. д. могут снизить их эффективность.
Тушь для ресниц: микробы могут поселиться в ней после того, как палочка прошла из вашего глаза в тюбик несколько десятков раз.
"Тушь желательно менять каждые два-четыре месяца".
Каждые несколько лет вы должны заменять следующие три вещи
Пластиковые разделочные доски: обычно используемые пластиковые разделочные доски следует заменять примерно каждые два года.
"Определить пора замены можно, когда губка застревает в глубоких порезах или царапинах вдоль доски".
Бактерии могут поселиться в этих канавках и бурно размножаться.
Неопределенный срок годности - когда замена еще имеет смысл
Подушка: для нее нет определенного срока службы. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить их жизнь. Например: время от времени бросайте вниз или альтернативные подушки в сушилке, чтобы взбить их.
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