Врач Захарова: 5 вещей в доме, которые вы меняете слишком редко - "ловушки для микробов"

107 Фото: https://pixabay.com/photos/household-toilet-brush-cleaning-wc-7828155/
Врач Захарова: 5 вещей в доме, которые вы меняете слишком редко - "ловушки для микробов"


Ради окружающей среды и вашего кошелька вы должны убедиться, что ничего не тратите впустую. В нашем доме есть вещи, которые мы меняем слишком редко и которые могут оказаться ловушками для микробов или утратить свою эффективность.


«Круг жизни» различных бытовых предметов гораздо короче, чем хотелось бы всем причастным. У некоторых есть срок годности, но не у всех. Мы сосредоточились на тех, которые не отображаются, и установили несколько эмпирических правил.

Три вещи, которые вы должны менять каждые несколько месяцев


Туалетный ершик: его следует заменять каждые несколько месяцев или как только щетина сгибается. 

"Регулярное опрыскивание ершика и ручки дезинфицирующим средством или отбеливателем может продлить срок их службы, но накопление бактерий — не единственная причина их утилизации", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.



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Беруши: в зависимости от того, как часто они используются, их следует заменять каждые три-шесть месяцев. Ушная сера, пыль и т. д. могут снизить их эффективность.

Тушь для ресниц: микробы могут поселиться в ней после того, как палочка прошла из вашего глаза в тюбик несколько десятков раз. 

"Тушь желательно менять каждые два-четыре месяца".



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Каждые несколько лет вы должны заменять следующие три вещи


Пластиковые разделочные доски: обычно используемые пластиковые разделочные доски следует заменять примерно каждые два года. 

"Определить пора замены можно, когда губка застревает в глубоких порезах или царапинах вдоль доски". 


Бактерии могут поселиться в этих канавках и бурно размножаться.

Неопределенный срок годности - когда замена еще имеет смысл


Подушка: для нее нет определенного срока службы. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить их жизнь. Например: время от времени бросайте вниз или альтернативные подушки в сушилке, чтобы взбить их.



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