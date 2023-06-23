Терапевт Хухрев: на даче можно заразиться столбняком или токсоплазмозом

«Во время работы в огороде есть риск заразиться инфекциями, которые передаются через почву», - уточнил медик, говоря об этом.

«Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться», - предупредил терапевт в интервью радио Sputnik.

«Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу», - поделился специалист.

ТерапевтАлексей Хухрев напомнил о возможности заразиться на даче такими инфекциями как столбняк или токсоплазмоз.Хухрев отметил, что во время работы на земле ест риск инфицироваться находящимися в ней спорами столбняка.Что касается токсоплазмоза, заражение этой инфекцией тоже может произойти через землю, по которой гуляют кошки, являющиеся переносчиками. По словам Алексея Хухрева, при работе на участке, земле нужно беречь от травм руки, всегда быть в перчатках, не прикасаться руками к лицу. Также важно тщательно мыть руки.Хухрев добавил, что на даче повышается риск оказаться укушенным каким-нибудь животным. Последствием укуса может стать бешенство, и заразить им могут как собаки, так и лисы, ежи, белки. Врач подчеркнул, что при укусе необходимо сразу делать прививки от бешенства, а при появлении на участке диких животных проявлять осторожность.Дополнительно терапевт порекомендовал помнить об опасности укусов клещец.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли загорать людям после 45 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.