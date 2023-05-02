Терапевт Хухрев: избыток витамина D в пожилом возрасте вредит костям и почкам

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витамин D

Терапевт Алексей Хухрев рассказала об опасности неправильного приема витамина D в пожилом возрасте.

Терапевт Хухрев предупредил в интервью, что избыточное потребление витамина D пожилыми людьми может навредить их почкам, спровоцировав развитие почечнокаменной болезни.

«Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках. Уровень кальция в крови повысится настолько, что они могут начать формироваться», – объяснил врач «Москве 24».

Также, по словам Хухрева, избыток витамина D в пожилом возрасте негативно сказывается на состоянии костной ткани, повышая ее хрупкость и способствуя появлению остеопороза. Еще один побочный эффект передозировки этим витамином – возникновение мышечных болей.

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Терапевт подчеркнул, что самодеятельный прием витаминов недопустим – конкретно витамин D нужно принимать, только если его назначил врач. При этом важно соблюдать его точную дозировку.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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