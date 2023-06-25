Ученые заявили, что рак может «расти изнутри» из-за случайных мутаций

«Кольцевые РНК могут связываться с ДНК в разных местах, и в результате в генетической цепочке происходят изменения, кульминацией которых становится ее разрыв. Чтобы выжить, клетка запускает механизм восстановления ДНК, но этот процесс не всегда проходит идеально», - сообщили об этом РИА Новости.

Ученые заявили, что одной из массовых причин раковых опухолей являются мутации – изменения, которые могут происходить в клетках органов. Этот процесс может возникнуть в одной клетке и впоследствии размножиться.Специалисты рассказали о ежедневно происходящем делении ДНК клеток и об их повреждении из-за окисления. Пока организм молод и полон сил, эти процессы переносятся им без разрушительных последствий для здоровья. Но по мере увеличения возраста организм становится более чувствительным к происходящим изменениям, и приобретаемые им мутации чаще ведут к возникновению раковой опухолиДо сих пор учеными считалось, что способствовать появлению мутаций, ведущих к раку, могут наследственность и негативные факторы в образе жизни людей. Но исследователи, представляющие Университет Флиндерса (Австралия) пришли к заключению, что раковая опухоль может «расти изнутри», то есть возникать как последствие некоторых молекулярных изменений в клетках организма.Ученые заявили, что «рак изнутри» может возникать в связи с изменениями ДНК, вызываемыми макромолекулой, присутствующей в организме многих людей.Возникающие вследствие данного процесса мутации могут привести к злокачественному преобразованию в любой, даже здоровой клетке, считают ученые. По их словам, выявление в клетках большого количества кольцевых молекул РНК позволяет диагностировать рак на ранних стадиях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что икота может возникать как симптом рака.

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