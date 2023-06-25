Ученые заявили, что рак может «расти изнутри» из-за случайных мутаций

112 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/covid-recovery-center-female-doctor-holding-older-patient-s-hands_12367950.htm#query=doctor%20and%20patient&position=0&from_view=search&track=ais
врач и пациентка

Исследователи установили, что заболевание раком не всегда бывает обусловлено наследственной предрасположенностью, его могут вызывать случайные мутации.

Ученые заявили, что одной из массовых причин раковых опухолей являются мутации – изменения, которые могут происходить в клетках органов. Этот процесс может возникнуть в одной клетке и впоследствии размножиться.

Специалисты рассказали о ежедневно происходящем делении ДНК клеток и об их повреждении из-за окисления. Пока организм молод и полон сил, эти процессы переносятся им без разрушительных последствий для здоровья. Но по мере увеличения возраста организм становится более чувствительным к происходящим изменениям, и приобретаемые им мутации чаще ведут к возникновению раковой опухоли

До сих пор учеными считалось, что способствовать появлению мутаций, ведущих к раку, могут наследственность и негативные факторы в образе жизни людей. Но исследователи, представляющие Университет Флиндерса (Австралия) пришли к заключению, что раковая опухоль может «расти изнутри», то есть возникать как последствие некоторых молекулярных изменений в клетках организма.

Ученые заявили, что «рак изнутри» может возникать в связи с изменениями ДНК, вызываемыми макромолекулой, присутствующей в организме многих людей.

В Киеве избили случайных прохожих


«Кольцевые РНК могут связываться с ДНК в разных местах, и в результате в генетической цепочке происходят изменения, кульминацией которых становится ее разрыв. Чтобы выжить, клетка запускает механизм восстановления ДНК, но этот процесс не всегда проходит идеально», - сообщили об этом РИА Новости.

Возникающие вследствие данного процесса мутации могут привести к злокачественному преобразованию в любой, даже здоровой клетке, считают ученые. По их словам, выявление в клетках большого количества кольцевых молекул РНК позволяет диагностировать рак на ранних стадиях.

ЗОЖ защищает от случайных генетических мутаций


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что икота может возникать как симптом рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Мутации ДНК могут снизить риск смерти у людей с раком кишечника
Ученые выяснили, что приводит к формированию родинок
Две трети случаев рака не зависят от образа жизни
Теги : причины рака, мутации, возникновение рака