Онколог Шейнин: усталость может быть одним из «первых звоночков» рака

«постоянное ощущение усталости, истощение организма, невозможность полноценно отдохнуть и восстановиться».

«Хроническая утомляемость может возникать из-за действия веществ, которые вырабатывает сама опухоль. При этом ухудшается аппетит, происходит потеря веса, нарушение обмена веществ. Усталый человек старается экономить силы и меньше двигаться, что влечет за собой еще большую слабость организма», - поделился онколог Шейнин.

«Если проявление хронической усталости наблюдается в течение двух и более месяцев, то это повод обратиться за консультацией к онкологу», - заявил Игорь Шейнин в беседе с Wday.ru.

В случае онкологического заболевания одним из «первых звоночков», сигнализирующих об этом, может быть стойкая утомляемость –По словам онколога Шейнина, подобного рода усталость может проявляться как признак рака, способного возникнуть в любом органе, в любой части тела. При этом, будучи заметной усталость не вызывает у людей настороженности или желания обследоваться, поскольку ее часто связывают с рядовым утомлением из-за обилия работы, дел и недостаточного отдыха.Врач добавил, что при «онкологической» усталости человек может испытывать постоянную сонливость, однако ночью попытки заснуть становятся для него проблемой. Но даже если удается достаточно поспать ночью, утром все равно может чувствоваться утомление, упадок сил, словно отдыха не было. Также подключается психологическая усталость: развивается апатия, появляются перепады настроения и раздражительность, возникает отстраненность от близких людей и родных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как часто нужно очищать квартиру от пыли.

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