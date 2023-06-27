Терапевт Котова: после укуса ядовитой змеи есть полчаса на первую помощь

«Укус ядовитой змеи можно отличить, визуально – это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи».

«Это могут быть сухость во рту, жажда, головокружение, учащенное дыхание, тахикардия, падение артериального давления, тошнота и рвота, расстройство желудка».

По словам кандидата медицинских наук Котовой, некоторые признаки позволит визуально определить, что человек был укушен ядовитой змеей.Кроме того, добавила Котова, после укуса ядовитого пресмыкающегося пострадавший ощущает резкую и быстро нарастающую боль.Медик констатировала, что в РФ самой распространенной ядовитой змеей является гадюка. Последствием ее укуса становится потеря свертываемости крови, и потому он сопровождается кровоточивостью и кровоизлияниями мелких сосудов.Беседуя с «360», Алевтина Котова указала на общие признаки отравления змеиным ядом:Специалистка отметила, что после укуса ядовитой змеи есть полчаса, когда оказанная первая помощь эффективна. Половину данного времени нужно потратить на удаление яда (сделать это можно, например, путем сдавливания места укуса и выдавливания зараженной крови). Впоследствии место укуса следует промыть, обработать антисептиком: подойдут перекись водорода или зеленка.Пострадавший должен пребывать в неподвижности, чтобы не давать токсину распространятся с кровью. Ему необходимо давать обильное питье, лучше теплое. Помимо этого нужно дать аскорбиновую кислоту (защищает от действия токсинов), а также антигистаминный препарат.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими инфекциями можно заразиться через укусы комаров.

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