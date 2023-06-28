Врач Андреева: вам лучше отказаться от сна в носках - "опасные для здоровья микробы"
Достаточное количество сна важно для физического восстановления. Однако одна распространенная привычка может поставить под угрозу гигиену постели. Здесь вы можете узнать, каких ошибок следует избегать в постели.
Однако многие люди испытывают серьезные проблемы с засыпанием. Прежде всего, люди, которые быстро простужаются, имеют особую привычку спать, что, однако, влияет на гигиену в постели.
Чего точно следует избегать в постели
Носить носки перед сном может быть негигиенично и даже привести к болезни.
Были взяты образцы носков, которые участники исследования носили с 7 утра до 11 вечера в один из дней. Лабораторное исследование показало, что на половине носков обнаружены бактерии вида Pseudomonas aeruginosa. Их можно найти, например, на полу, ковриках или в помете тараканов.
"Эти бактерии могут вызывать кожную сыпь, заболевания мочевыводящих путей и дыхательных путей и даже пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом. Результаты также сравнивали с мазками с пульта телевизора. Результат: носки испытуемых были значительно грязнее, чем пульт от телевизора, на котором, согласно многочисленным исследованиям, вообще больше бактерий, чем на обычном унитазе", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум
Вы все еще можете носить носки
Ношение носков перед сном также имеет множество преимуществ. Среди прочего, он уменьшает приливы и ночную потливость, способствует более быстрому засыпанию и продлевает продолжительность сна.
Однако для этого следует надеть свежие носки.
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