Терапевт Асанов: укус змеи нельзя прижигать или стягивать жгутом

«Нельзя накладывать жгут, это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает», - сказал Тимур Асанов.

Укушенному нужно помочь лечь.

Место укуса промыть водой.

Обработать ранку антисептиком.

Наложить повязку.

Дат воду, питьё должно быть обильным.

Принять антигистаминный препарат.

Оказаться случайной жертвой укуса змеи можно даже находясь в городе. Терапевт Асанов проинформировал, каких ошибок не нужно совершать в таких случаях, чтобы не навредить себе еще больше.Медик констатировал, что попытки отсосать яд из ранки – это неправильное действие, та делать нельзя. Подобными манипуляциями можно лишь спровоцировать ухудшение в состоянии пострадавшего человека.Также нельзя прижигать место укуса змеи. В беседе с «Лайфом» терапевт Асанов объяснил , что поверхностная обработка чем-то горячим не снижжает действия яда, который проникает в кровь.Врач подчеркнул, что место укуса змеи нельзя стягивать жгутом.Какие-то интенсивно двигаться, бежать после полученного укуса опасно, предупредил специалист. Если это происходит, ускоряется кровоток, который лишь способствует распространению токсина по организму. В обстоятельствах нападения змеи и укуса следует вызвать скорую помощь, а при необходимости двигаться делать это по возможности неторопливо. В идеале пострадавшего человека нужно транспортировать до места, где ему могут оказать врачебную помощь.Первая помощь при укусе змеи: советы врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую помощь оказать человеку с острой сердечной недостаточностью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.