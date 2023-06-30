Терапевт Асанов: укус змеи нельзя прижигать или стягивать жгутом

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змея

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о четырех запретных действиях при укусах змей.

Оказаться случайной жертвой укуса змеи можно даже находясь в городе. Терапевт Асанов проинформировал, каких ошибок не нужно совершать в таких случаях, чтобы не навредить себе еще больше.

Отсасывание яда. Медик констатировал, что попытки отсосать яд из ранки – это неправильное действие, та делать нельзя. Подобными манипуляциями можно лишь спровоцировать ухудшение в состоянии пострадавшего человека.

Прижигание. Также нельзя прижигать место укуса змеи. В беседе с «Лайфом» терапевт Асанов объяснил, что поверхностная обработка чем-то горячим не снижжает действия яда, который проникает в кровь.

Наложение жгута. Врач подчеркнул, что место укуса змеи нельзя стягивать жгутом.

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«Нельзя накладывать жгут, это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает», - сказал Тимур Асанов.

Бег. Какие-то интенсивно двигаться, бежать после полученного укуса опасно, предупредил специалист. Если это происходит, ускоряется кровоток, который лишь способствует распространению токсина по организму. В обстоятельствах нападения змеи и укуса следует вызвать скорую помощь, а при необходимости двигаться делать это по возможности неторопливо. В идеале пострадавшего человека нужно транспортировать до места, где ему могут оказать врачебную помощь.

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Первая помощь при укусе змеи: советы врача.
  • Укушенному нужно помочь лечь.
  • Место укуса промыть водой.
  • Обработать ранку антисептиком.
  • Наложить повязку.
  • Дат воду, питьё должно быть обильным.
  • Принять антигистаминный препарат.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Тимур Асанов
Тимур Асанов
Здоровье
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Теги : укус змеи, ошибки в лечении, Тимур Асанов
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