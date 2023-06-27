Кардиолог Конев: при острой сердечной недостаточности нужна поза полулежа с головой выше ног

«Различные изменения цвета губ, допустим, посинение», - добавил кардиолог, говоря о признаках острой сердечной недостаточности.

«При острой недостаточности нужно сесть полулежа, чтобы голова была выше ног», - сказал специалист.

В отличие от хронических патологий сердца состояние острой сердечной недостаточности может возникнуть внезапно и быстро спровоцировать тяжелое состояние с печальным исходом. Об этом кардиолог Конев сообщил порталу в Pravda. Ru.Юрий Конев подчеркнул, что развитие острой сердечной недостаточности может происходить буквально на глазах. Один из ее симптомов – резко возникающая наряду с учащенным сердцебиением одышка, вызывающая ощущение нехватки воздуха, неспособности делать полноценные глубокие вдохи.Конев посоветовал при появлении перечисленных симптомов оперативно обращаться за медицинской помощью, вызывать «Скорую».Кардиолог заявил, что во многих случаях только экстренная помощь может спасти жизнь, если возникает острая недостаточность.Пострадавшему человеку необходимо принять такое положение тела, чтобы его дыхание как-то облегчалось, успокаивалось сердцебиение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как помочь человеку после укуса ядовитой змеи

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