Эндокринолог Гуреева: темный шоколад очень полезен - защищает от диабета и больного сердца

"Одна порция какао-порошка содержит больше флавоноидных антиоксидантов, чем большинство людей потребляют за целый день при обычном питании. Чем выше процент какао, тем больше активных соединений, которые приносят пользу потребителю для здоровья", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Существует значительная корреляция между потреблением какао и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта , деменции, диабета 2 типа и общей смертности. Предполагается, что это связано с защитным характером антиоксидантов, содержащихся в какао, однако, безусловно, необходимы более масштабные исследования».

Темный шоколад с богатым и декадентским вкусом предлагает больше, чем вкусное лакомство. Сладкий продукт, содержащая твердые вещества какао, может помочь предотвратить некоторые серьезные проблемы со здоровьем, угрожающие долголетию, включая сердечно-сосудистые заболевания.Путь к долгой жизни часто оказывается под угрозой из-за серьезных заболеваний, от диабета до деменции.Флаванолы, растительные питательные вещества с защитными свойствами для сердца, содержатся во многих продуктах, но их много в сыром какао, которое используется для приготовления шоколада. Какао — отличный источникЭто означает, что для того, чтобы получить массу преимуществ, вам следует употреблять темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Вы должны обратить внимание на шоколад с содержанием какао от 70 до 90 процентов.Потребление флаванола может улучшить чувствительность к инсулину, что может снизить риск диабета 2 типа.Ранее МедикФорум писал о признаках психических расстройств.

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