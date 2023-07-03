Онколог Карасев назвал полипы первым признаком рака кишечника

«Лечение полипов – это предупреждение развития онкологии кишечника. Только 2-5 процентов онкологии возникает без предпосылок, а 95 процентов возникает на фоне полипов, особенно в ЖКТ», - проинформировал врач

«Борьба с полипами – это систематическое мероприятие, включающее заботу об иммунитете, состоянии микрофлоры кишечника, контроль своего питания всегда и везде, посещение врача».

По словам онколога Карасева, хотя изначально полипы возникают в кишечнике как доброкачественные образования, их появление является тревожным сигналом. Именно полипы, способные перерождаться в злокачественную форму, во многих случаях оказываются первым признаком рака кишечника, который можно обнаружить и предпринять меры для спасения от рака.Карасев добавил, что полипы могут формироваться не только кишечном тракте, но и в желудке, пищеводе. Обнаружить их своевременно можно, если регулярно посещать врача, проходить профилактические обследования. Полипы поддаются удалению, однако может возникнуть проблема их повторного возникновения. Если полипы появляются вновь, значит, в организме продолжает существовать воспаление, вызывающее рост новообразований. Онколог объяснил, что такое воспаление бывает тесно связано с хроническими заболеваниями – гастритом, язвенной болезнью, болезнью Крона, колитами.Иван Карасев поделился в Telegramм нением о том, что помогает предотвратить появление полипов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что улучшать защиту организма от рака может употребление крапивы

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