Врач Андреева призывают не мочиться в душе — 2 причины, почему

«Вам нужно перестать мочиться в душе», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Вы не хотите делать это все время, потому что каждый раз, когда вы слышите звук воды, ваш мочевой пузырь будет хотеть мочиться, потому что он привык слышать звук воды в душ. Поэтому всякий раз, когда вы моете руки или моете посуду, ваш мочевой пузырь будет, так сказать, выделять слюну, потому что он хочет пойти и пописать».

«Вы можете почувствовать мышцы тазового дна, если попытаетесь остановить поток мочи, когда идете в туалет. Однако не рекомендуется регулярно останавливать поток мочи в середине потока, так как это может быть вредно для мочевого пузыря».

И вот почему.Вы можете заставить себя нуждаться в туалете каждый раз, когда слышите звук воды.Если вы писаете в душе… вы создаете в своем мозгу ассоциацию между звуком бегущей воды и необходимостью мочиться. Объедините это с дисфункцией тазового дна, сейчас или в будущем, и это потенциально может привести к некоторым проблемам с утечкой, когда вы слышите бегущую воду за пределами душа.Мышцы и связки, которые поддерживают женские органы малого таза (кишечник, мочевой пузырь, матку и влагалище), известны как «тазовое дно».Если эти мышцы не работают должным образом, это может привести к таким проблемам, как недержание мочи или кала. Чтобы помочь предотвратить дисфункцию тазового дна, врач рекомендует упражнения для тазового дна.Чтобы укрепить мышцы тазового дна, сядьте удобно и сожмите мышцы 10–15 раз. Не задерживайте дыхание и не напрягайте мышцы живота, ягодиц или бедер одновременно. Старайтесь удерживать каждое сжатие в течение нескольких секунд, и каждую неделю вы можете пытаться добавлять больше сжатий.Андреева советовала людям «пописать, прежде чем даже включить душ», и «если у вас возникнет желание, пока вы находитесь в душе, постарайтесь игнорировать его».Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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