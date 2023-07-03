Диетолог Пономарева рекомендует пить во время еды, чтобы похудеть

«Вашему желудку и мозгу требуется 20 минут, чтобы догнать друг друга, поэтому замедление приема пищи и употребление воды между ними может помочь вам лучше настроиться на гормоны голода и, следовательно, может привести к меньшему потреблению пищи», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Если вы все еще чувствуете голод после того, как выпили, вы можете перекусить здоровой пищей, поскольку вы знаете, что это настоящий голод».

Сколько воды я должен пить?

Избыточный вес или ожирение часто связаны с многочисленными проблемами со здоровьем.Поэтому, чтобы предотвратить или облегчить симптомы определенных заболеваний, большинство органов здравоохранения при необходимости советуют похудеть. Чтобы безопасно похудеть, необходимо учитывать ряд факторов, и сочетание здорового питания и физических упражнений является одним из лучших способов добиться этого.Однако то, как вы едите, также может помочь.Питьевая вода не волшебным образом заставит вас похудеть. Однако часто, когда вы обезвожены, организм часто может спутать это с голодом. Поэтому, если вы считаете, что пьете недостаточно воды и собираетесь похудеть, я всегда рекомендую выпивать стакан воды, когда впервые почувствуете голод, если это просто обезвоживание.Рекомендуемая суточная доза воды составляет от шести до восьми стаканов или от 1,5 до 2 литров в день. Однако это общая рекомендация, и, как и все в мире питания, она не подходит для всех.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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