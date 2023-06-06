4 продукта для завтрака, которые позволят быстро сбросить вес - диетолог Пономарева

Каша

"Овес может помочь похудеть двумя способами; он содержит клетчатку, которая дольше сохраняет чувство сытости, и это углевод с «медленным высвобождением», который, если его съесть за три часа до тренировки, может помочь вам сжечь больше жира", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Йогурт

Ореховая паста

"Ореховая паста содержит хорошую дозу полезных жиров. Орехи в целом имеют «плохую» репутацию из-за высокого содержания калорий и жира, но при добавлении в йогурт, овсяные хлопья или белковые блины, из них можно приготовить сытный завтрак".

Яйца

Многие йогурты также содержат белок, и он может помочь тем, кто хочет похудеть. Белок насыщает естественным образом, и его переваривание занимает больше времени, чем простые углеводы.Орехи богаты белком и клетчаткой, которые надолго сохранят чувство сытости и помогут похудеть.Ореховая паста можно добавлять в тосты из цельнозерновой муки или овсяную кашу для медленного усвоения пищи.В одном крупном яйце содержится 6 г белка и 72 калории, что делает его питательным выбором для завтрака для похудения. Исследование показало, что люди, которые ели яйца на завтрак, чувствовали себя более сытыми дольше и теряли в два раза больше веса, чем те, кто получал такое же количество калорий из рогалика на завтрак.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.