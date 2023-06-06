4 продукта для завтрака, которые позволят быстро сбросить вес - диетолог Пономарева

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4 продукта для завтрака, которые позволят быстро сбросить вес - диетолог Пономарева


То, что вы едите на завтрак, может повлиять на то, что вы едите в течение дня, поэтому выберите один или несколько из этих пяти питательных продуктов для завтрака, рекомендованных диетологом, чтобы помочь вам похудеть.


Каша 


"Овес может помочь похудеть двумя способами; он содержит клетчатку, которая дольше сохраняет чувство сытости, и это углевод с «медленным высвобождением», который, если его съесть за три часа до тренировки, может помочь вам сжечь больше жира", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Йогурт 


Многие йогурты также содержат белок, и он может помочь тем, кто хочет похудеть. Белок насыщает естественным образом, и его переваривание занимает больше времени, чем простые углеводы. 


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Ореховая паста


Орехи богаты белком и клетчаткой, которые надолго сохранят чувство сытости и помогут похудеть. 

"Ореховая паста содержит хорошую дозу полезных жиров. Орехи в целом имеют «плохую» репутацию из-за высокого содержания калорий и жира, но при добавлении в йогурт, овсяные хлопья или белковые блины, из них можно приготовить сытный завтрак". 

Ореховая паста можно добавлять в тосты из цельнозерновой муки или овсяную кашу для медленного усвоения пищи. 

Яйца 


В одном крупном яйце содержится 6 г белка и 72 калории, что делает его питательным выбором для завтрака для похудения. Исследование показало, что люди, которые ели яйца на завтрак, чувствовали себя более сытыми дольше и теряли в два раза больше веса, чем те, кто получал такое же количество калорий из рогалика на завтрак.



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