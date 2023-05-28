Диетолог Пономарева объяснила, когда лучше есть углеводы, если вы хотите похудеть

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Диетолог Пономарева объяснила, когда лучше есть углеводы, если вы хотите похудеть


Это одна из тех вещей, которые связаны с углеводами: некоторые едят их в изобилии на завтрак и избегают вечером. Эксперты объясняют, когда следует есть углеводы, если вы хотите похудеть.


Вы хотите похудеть или объявить войну своим проблемным зонам? Тогда вы, наверное, слышали, что углеводы следует есть только в определенное время дня. Однако существуют разногласия по поводу того, какое время является наиболее подходящим.

Некоторые ценят завтрак с высоким содержанием углеводов, чтобы начать день полным энергии. Другие полагаются на так называемую «загрузку углеводами» — диету, при которой большая часть углеводов приходится на ужин.

Утром или еще лучше вечером – в какое время дня на столе должна быть богатая углеводами пища? 



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Похудение: когда лучше есть углеводы?


«Нет правильного или неправильного времени суток для приема углеводов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Те, кто съедает большую часть углеводов по утрам, могут оптимально поддерживать уровень сахара в крови, а также худеть. Исследования это уже доказали.

Однако другие исследования показали, что ужин с высоким содержанием углеводов и завтрак с низким содержанием углеводов также помогают сбросить вес. Участники исследования потеряли вес и размер, но сохранили мышечную массу. Поэтому диетолог рекомендует тем, кто хочет похудеть, выяснить для себя, какой вариант им подходит лучше всего.


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Углеводы – важны до и после тренировки


Спортсмены, в частности, должны следить за тем, чтобы они потребляли достаточное количество углеводов.

«Употребление продуктов, богатых углеводами, перед тренировкой помогает организму работать эффективно, поскольку организм использует запасы энергии. Кроме того, углеводы могут помочь с потерей веса».



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