Диетолог Пономарева объяснила, когда лучше есть углеводы, если вы хотите похудеть





Похудение: когда лучше есть углеводы?

«Нет правильного или неправильного времени суток для приема углеводов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Углеводы – важны до и после тренировки

«Употребление продуктов, богатых углеводами, перед тренировкой помогает организму работать эффективно, поскольку организм использует запасы энергии. Кроме того, углеводы могут помочь с потерей веса».





Вы хотите похудеть или объявить войну своим проблемным зонам? Тогда вы, наверное, слышали, что углеводы следует есть только в определенное время дня. Однако существуют разногласия по поводу того, какое время является наиболее подходящим.Некоторые ценят завтрак с высоким содержанием углеводов, чтобы начать день полным энергии. Другие полагаются на так называемую «загрузку углеводами» — диету, при которой большая часть углеводов приходится на ужин.Утром или еще лучше вечером – в какое время дня на столе должна быть богатая углеводами пища?Те, кто съедает большую часть углеводов по утрам, могут оптимально поддерживать уровень сахара в крови, а также худеть. Исследования это уже доказали.Однако другие исследования показали, что ужин с высоким содержанием углеводов и завтрак с низким содержанием углеводов также помогают сбросить вес. Участники исследования потеряли вес и размер, но сохранили мышечную массу. ПоэтомуСпортсмены, в частности, должны следить за тем, чтобы они потребляли достаточное количество углеводов.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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