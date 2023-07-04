Врач Захарова назвала 4 признака, что вы неправильно чистите зубы

"Стойкий неприятный запах изо рта — если вы постоянно испытываете неприятный запах изо рта, несмотря на регулярную чистку зубов, это может указывать на то, что вы не эффективно удаляете бактерии и частицы пищи, которые вызывают запах", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Вместо того, чтобы энергично тереть зубы, вы должны чистить их мягкими круговыми движениями. Этот метод помогает удалить налет и мусор со всех поверхностей, избегая при этом повреждений. Не забывайте также чистить язык, чтобы удалить бактерии и освежить дыхание".

К сожалению, отсутствие должного внимания к гигиене полости рта может плохо сказаться на вашей улыбке.Захарова также назвала еще 3 признака неправильной чистки зубов.— неправильная техника чистки часто приводит к таким проблемам с деснами, как кровоточивость, покраснение, отек или болезненность.— если вы испытываете дискомфорт или боль при употреблении горячей, холодной или сладкой пищи и напитков, это может быть признаком того, что ваша техника чистки зубов нуждается в улучшении.— неправильная чистка щеткой не может эффективно удалить поверхностные пятна, что со временем приводит к обесцвечиванию зубов.К счастью, эксперты дали полезные советы, которые помогут восстановить здоровье полости рта и гигиену зубов.Важно чистить два раза в день в течение как минимум двух минут, по одному зубу за раз, располагая щетку под углом 45 градусов к десне и систематически работая с зубами по одному, чтобы ни одна область не попала в полость рта. пропущенный.Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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