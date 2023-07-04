Врач Янг: жир при проблемах с поджелудочной не стоит полностью убирать из рациона

«Убирать жиры из рациона, даже если у вас уже есть проблемы с поджелудочной железой, полностью не следует. При этом основное блюдо должно обязательно содержать белок – мясо, рыба, яйца», - сообщила Янг.

дрожжевой хлеб

выпечка из белой муки

сласти

колбасные изделия

продукты с пищевыми красителями и ароматизаторами

жареные кушанья

алкоголь

любые подслащенные газированные напитки.

«Фрукты стоит ограничить до минимума или заменить их ягодами. Лучшее время для их употребления – после обеда», - добавила Екатерина Янг.

В случае нарушений или болезней поджелудочной железы пациентам рекомендуется коррекция рациона, в том числе строгий контроль над потреблением жирных продуктов. Иногда, стремясь к выздоровлению, люди начинают убирать из рациона практически все жиры. По мнению эндокринолога Екатерины Янг, эта мера является избыточной и скорее вредит, чем помогает. Специалист напомнила, что существуют жирорастворимые витамины, которые играют важную роль в подержании общего здоровья, поскольку влияют на функционирование иммунной системы, метаболические процессы, психику, энергичность. Эти витамины (Д, А, Е, К) не усваиваются без присутствия жиров. Если полностью убирать из рациона все жирное, организм начнет испытывать нехватку необходимых ему веществ.В Telegram врач поделилась мнением, что жирные продукты в виде сливочного масла, топленого или оливкового масла, авокадо могут присутствовать в питании людей с нездоровой поджелудочной железой. Если переваривание жиров становится проблемой, следует обратиться к специалисту, чтобы он назначил препараты с ферментами.Каких продуктов точно не должно быть в питании при проблемах с поджелудочной железой:Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на то, что человек не получает достаточно витаминов с едой.

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