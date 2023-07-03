Врач Белова назвала признаки того, что человек не получает достаточно витаминов с едой

«Отсутствие в рационе продуктов, содержащих витамин А, таких как морковь, зеленые овощи или яйца, может влиять на появление куриной слепоты», - предупредила терапевт Белова.

В беседе с «МедикФорум» врач-терапевт Белова назвала признаки того, что человек не получает достаточно витаминов с едой.Куриная слепота. Этим термином называют ухудшение зрения в темноте. В тяжелых случаях такая проблема может указывать на катаракту, но зачастую она обусловливается недостатком витамина А.Повышенная усталость может иметь разные физические причины: например, недостаточную активность щитовидной железы. Но если человек не получает с едой ниацина (витамина группы В), он тоже может страдать от постоянной слабости. Данный витамин присутствует в молочных продуктах, мясе, капусте.По словам врача, высыпания на коже и зуд могут оказаться симптомами дефицита витамина B6, при котором разрушается коллаген, а кожа начинает шелушиться. Витамин В6 содержат зерновые, грецкие орехи и фундук, картофель, шпинат, помидоры, морковь, капуста, апельсины и лимоны, бананы, бобовые.Тошнота является типичным признаком желудочно-кишечной инфекции. Но во многих случаях она имеет гораздо более безобидную причину – недостаток витамина Н или биотина. Данное вещество помогает организму преобразовывать пищу в энергию, необходимо для метаболизма жирных кислот. Продукты с биотином: субпродукты (печень, почки), желток яйца, бобовые, орехи, грибы, цветная капуста, шпинат, помидоры, зерновые злаки.Это может быть связано с дефицитом витамина D. Кроме того, его нехватка негативно влияет на настроение, способствует повреждению костей, нарушениям сна. Витамина D содержится главным образом в животной пище: рыбе и рыбной икре, яичных желтках, молочных продуктах.Забывчивость может быть результатом недостаточного потребления витамина В3, задействованного в работе центральной нервной системы. Искать этот витамин следует в мясе, рыбе и молочных продуктах.Врач Белова заявила: если человек легко подхватывает ОРВИ, то следует убедиться, получает ли он достаточное количество витамина С, одного из главных помощников иммунной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в рационе питания обязательно должны присутствовать продукты , содержащие сложные углеводы.

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