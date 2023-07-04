Кардиолог Варфоломеев: для здоровья сердца съедайте 30 растений в неделю, включая кофе и специи

157 Фото: https://pixabay.com/photos/nurse-heart-pulse-stethoscope-3624463/
Кардиолог Варфоломеев: для здоровья сердца съедайте 30 растений в неделю, включая кофе и специи


От наслаждения утренним кофе до добавления смеси специй к карри — простые диетические изменения могут проложить путь к улучшению здоровья сердца.


Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания считаются "главными убийцами".

Ваша диета может быть здесь обоюдоострым мечом — она может заложить основу для сердечных заболеваний, но также может снизить риск смертельного исхода.

«Ясно одно: если вы хотите принести пользу своему сердцу, кишечному микробиому и мозгу, отложите в сторону ультраобработанную пищу и выберите растения», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Эти две хитрости также являются «главными советами» кардиолога для улучшения диеты и хорошего здоровья.

Обработанные пищевые продукты


В то время как обработанные продукты могут помочь преодолеть разрыв между комфортной едой и нехваткой времени, они означают плохие новости для вашего общего состояния здоровья.

Дело не в жире, сахаре или соли, как мы думали, а в обработке. Дело в том, что это поддельные продукты. Они не содержат натуральных ингредиентов.

Вызывает тревогу тот факт, что ультраобработанные продукты не только увеличивают риск сердечных заболеваний, но также подвергают риску уровень сахара в крови, кровяное давление и мозг.



Кардиолог Погосова: некоторые продукты особенно полезны для укрепления сердца



Более того, химические вещества, спрятанные за странными названиями в длинных списках ингредиентов, могут повысить аппетит и вызвать у вас впоследствии плохое самочувствие.



Лучшие советы по укреплению здоровья сердца


30 растений в неделю


«Я рекомендую есть 30 растений в неделю. Если вы можете есть 30 растений в неделю, вы решаете 90 процентов своих проблем».

Хотя это может показаться пугающим и повторяющимся, врач объяснил, что растения включают в себя целый ряд продуктов. 

«Это не 30 порций капусты, это 30 разных растений. Растение — это не только фрукт или овощ, это также орех, это также семя, это также трава или смесь специй. И я на самом деле считаю кофе растением, потому что это ферментированные бобы».



Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Болезни сердца: кардиолог назвал важный шаг для «идеального» здоровья сердца — и это не упражнения
6 продуктов, которые провоцируют сердечные заболевания - избегайте или ограничивайте
Инсульт: кардиолог дает советы по питанию, которые помогут снизить риск смертельного состояния
Теги : советы врачей, профилактика болезней сердца, правильное питание
Диетолог Пономарева назвала 2 специи, которые помогают похудеть
Врач Строков предупредил о еде, которая "сократит жизнь на 15 лет"
Онколог Серяков: насыщение и тяжесть от небольших порций еды могут указывать на рак