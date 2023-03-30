6 продуктов, которые провоцируют сердечные заболевания - избегайте или ограничивайте

Сосиски и бекон

"Помимо приятного вкуса, продукты также богаты калориями, насыщенными жирами, солью и добавками, такими как нитраты. К сожалению, все эти ингредиенты являются рецептом для проблем с сердцем", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Чипсы

«Наша культура ценит удобство, и это здорово, но удобство не означает, что вы должны есть упакованные обработанные пищевые продукты с добавлением сахара и соли».

Сладкие йогурты и пудинги

"Время от времени можно полакомиться сладким лакомством, но вам следует свести потребление пудингов к минимуму".

Слишком много белка

«Нередко люди получают в два раза больше белка, чем им может понадобиться в день, и это нагружает почки и может вызвать больше проблем в будущем».

Энергетические напитки

Обработанные продукты помогают преодолеть разрыв между комфортной едой и нехваткой времени, обеспечивая при этом приятный вкус. Это заманчивое сочетание, которое можно найти на полке каждого супермаркета, означает, что западные диеты часто оставляют мало места для здоровой кулинарии. Однако два врача предупредили, что такой образ жизни способствует развитию сердечных заболеваний. К счастью, эксперты поделились, каких продуктов «избегать или ограничивать».Высокое потребление соли является единственной основной причиной высокого кровяного давления, которое может заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца. Поэтому кардиолог рекомендовал избегать маленьких пакетиков с солеными, хрустящими обработанными углеводами.Употребление слишком большого количества сахара может способствовать увеличению веса и избыточному весу, что повышает риск возникновения проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, некоторые виды рака и диабет 2 типа.Белок является ключевым питательным веществом, которого многие не получают в достаточном количестве, но его избыток также может быть вредным.Он избегает энергетических напитков любой ценой, потому что исследования показали, что сочетание сахара и кофеина, содержащихся в напитках, может вызвать проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или аритмии.Хорошая новость заключается в том, что кофеин из чая или кофе в умеренных количествах может быть весьма полезным.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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