Онколог Серяков: насыщение и тяжесть от небольших порций еды могут указывать на рак

«при некоторых видах рака желудка даже на начальных стадиях возможны такие симптомы, как желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота».

слишком быстро возникающее чувство насыщения

тяжесть от небольших порций еды

непроизвольное похудение

беспричинное исчезновение аппетита

изменившиеся вкусовые предпочтения.

«При раке желудка пациенты также могут жаловаться на боль в верхней части живота», - добавил онколог.

По словам онколога Серякова, злокачественные опухоли желудка хорошо маскируются и на начальном этапе их замечают крайне редко. Несмотря на это, врач считает полезным знать о симптомах рака желудка, тем более что они могут проявиться и в начале болезни, нужно лишь правильно их интерпретировать. В беседе с «Известиями» Александр Серяков сообщил , чтоТакже врач перечислил другие симптомы, которые могут указывать на рак:Помимо этого Серяков посоветовал не игнорировать возникающие проблемы с прохождением еды по пищеводу. Если возникает чувство, что она проглатывается с трудом, как будто проходя через барьер, следует поговорить об этом с врачом. Также онколог назвал важными профилактические обследования и посещение специалистов.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных причинах увеличения живота без прибавки в весе.

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