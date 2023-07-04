Онколог Серяков: насыщение и тяжесть от небольших порций еды могут указывать на рак

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тяжесть от еды

Онколог Александр Серяков рассказал о симптомах, которые могут возникать при заболевании раком желудка.

По словам онколога Серякова, злокачественные опухоли желудка хорошо маскируются и на начальном этапе их замечают крайне редко. Несмотря на это, врач считает полезным знать о симптомах рака желудка, тем более что они могут проявиться и в начале болезни, нужно лишь правильно их интерпретировать. В беседе с «Известиями» Александр Серяков сообщил, что

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«при некоторых видах рака желудка даже на начальных стадиях возможны такие симптомы, как желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота».

Также врач перечислил другие симптомы, которые могут указывать на рак:
  • слишком быстро возникающее чувство насыщения
  • тяжесть от небольших порций еды
  • непроизвольное похудение
  • беспричинное исчезновение аппетита
  • изменившиеся вкусовые предпочтения.
«При раке желудка пациенты также могут жаловаться на боль в верхней части живота», - добавил онколог.

Помимо этого Серяков посоветовал не игнорировать возникающие проблемы с прохождением еды по пищеводу. Если возникает чувство, что она проглатывается с трудом, как будто проходя через барьер, следует поговорить об этом с врачом. Также онколог назвал важными профилактические обследования и посещение специалистов.

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Александр Серяков
Александр Серяков
Здоровье
онколог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
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