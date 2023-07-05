Нутрициолог Строков рассказал полезно ли есть каперсов
Каперсы — это маленькие зеленые шишки, которые имеют свой собственный вкус, а для многих — специфический. Тем не менее, вы должны время от времени использовать каперсы. Многие люди не подозревают, насколько они полезны , когда едят их, но шишки богаты магнием, кальцием, витамином С, цинком, железом и антиоксидантами.
Каперсы определенно полезны
"Если вам нравится есть маленькие зеленые "шишки", вы будете рады узнать, что они богаты важными питательными веществами. Он особенно богат витамином С, магнием, кальцием, цинком и железом. Вот почему вы должны часто приправлять свою еду каперсами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Но это еще не все: каперсы содержат большое количество вторичного растительного вещества кверцетина. Обладает антиоксидантным и, следовательно, сосудоукрепляющим и противовоспалительным действием.
Каперсы полезны для здоровья. Люди уже знали это в прежние времена, потому что любили использовать зеленые бутоны как средство от различных недугов. В аюрведической медицине экстракты каперсов до сих пор используются при заболеваниях печени.
Лечебным действием обладают не только сами каперсы, но и кора куста каперсов. Говорят, что переработанный в чай он приносит облегчение от зубной боли и ревматизма.
Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий