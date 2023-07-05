Нутрициолог Строков рассказал полезно ли есть каперсов

Каперсы — это маленькие зеленые шишки, которые имеют свой собственный вкус, а для многих — специфический. Тем не менее, вы должны время от времени использовать каперсы. Многие люди не подозревают, насколько они полезны , когда едят их, но шишки богаты магнием, кальцием, витамином С, цинком, железом и антиоксидантами.

Каперсы определенно полезны

"Если вам нравится есть маленькие зеленые "шишки", вы будете рады узнать, что они богаты важными питательными веществами. Он особенно богат витамином С, магнием, кальцием, цинком и железом. Вот почему вы должны часто приправлять свою еду каперсами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Но это еще не все:Обладает антиоксидантным и, следовательно, сосудоукрепляющим и противовоспалительным действием.Каперсы полезны для здоровья. Люди уже знали это в прежние времена, потому что любили использовать зеленые бутоны как средство от различных недугов. В аюрведической медицине экстракты каперсов до сих пор используются при заболеваниях печени.Лечебным действием обладают не только сами каперсы, но иГоворят, что переработанный в чай он приносит облегчение от зубной боли и ревматизма.Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.

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