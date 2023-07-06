Диетолог Пономарева: плохой сон мешает вам похудеть

«Сон необходим, чтобы позволить вашему телу физически расслабиться и восстановиться после дневных дел, а также дать возможность вашему сердцу и сердечно-сосудистой системе расслабиться. Если вы проснетесь сонным и уставшим, у вас будет меньше шансов пойти в спортзал, а предстоящий день будет казаться тяжелой борьбой. Плохой сон был связан с увеличением веса. Было высказано предположение, что количество часов сна, которое вы получаете каждую ночь, может влиять на массу тела и обмен веществ», - говорит врач-диетолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Качество и количество сна, которые мы получаем каждую ночь, играют огромную роль в нашем общем здоровье и благополучии.Недостаток сна не только затрудняет выполнение повседневных дел, чем обычно, но и со временем может привести к упадку сил, что делает вас уязвимыми для проблем со здоровьем.Это также может повлиять на ваш вес, предупредил эксперт.Исследование взрослых в возрасте от 30 до 60 лет показало, что у участников с коротким сном снижен уровень лептина (гормон аппетита, который сигнализирует о чувстве сытости) и повышен уровень грелина (гормон аппетита, который сигнализирует о чувстве голода).Наблюдаемые изменения уровня гормонов, вероятно, повышают аппетит, что может объяснить увеличение веса, наблюдаемое у участников.У людей, спящих менее восьми часов (74,4 процента выборки), повышенный индекс массы тела (ИМТ) был пропорционален уменьшению сна.Исследователи пришли к выводу, что сочетание недостаточного сна и диеты способствовало высокому уровню ожирения в западных странах. Эти различия в лептине и грелине, вероятно, повышают аппетит, что, возможно, объясняет увеличение ИМТ, наблюдаемое при короткой продолжительности сна.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.

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