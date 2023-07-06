Психотерапевт Тарановская: при панической атаке нельзя заниматься самолечением

«Нельзя самостоятельно принимать решение о приеме каких-либо лекарств. Не нужно бежать в аптеку за успокоительны. ми, мерить давление, искать ответы в интернете. Это лишь усилить стресс», - отметила она, беседуя с изданием «Подмосковье сегодня».

«Кроме того, не стоит слишком много говорить о своих ощущениях, жаловаться, как вам плохо. Так вы лишь напугаете себя и других», – дала совет специалистка.

Психотерапевт Тарановская рассказала в интервью, что при панической атаке нельзя заниматься самолечением.В состоянии панической атаки человек испытывает сильнейшую тревожность, спровоцированную выбросом сразу очень большого количества гормонов стресса. При этом возникают симптомы в виде учащенного сердцебиения, дрожи в конечностях, потливости, удушья. Кроме того, человек может ощущать подавляющий страх.Психотерапевт Тарановская добавила, что когда паническая атака случается впервые, важно понимать, что она скоро пройдет и постараться пережить ее без самодеятельного лечения.После окончания панической атаки следует обратиться к врачу. Также Тарановская порекомендовала обращаться к специалистам людям, склонным к тревожным мыслям или ощущающим напряжение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лунатизм может быть признаком психического расстройства

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