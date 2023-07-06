Невролог Алехина: регулярная чистка зубов снижает риск Альцгеймера

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Невролог Алехина: регулярная чистка зубов снижает риск Альцгеймера


Хорошая гигиена зубов связана с большим количеством нейронов в гиппокампе, который играет ключевую роль в памяти.


Хотя то, что вы едите, играет решающую роль, ваша гигиена полости рта также может быть решающим фактором.

Ранее международное исследование, в котором приняли участие более миллиона человек, показало, что люди с плохой гигиеной полости рта на 21 процент чаще заболевают болезнью Альцгеймера. 

"Новое исследование предполагает, что чистка зубов может улучшить работу мозга и снизить риск развития деменции. У людей, которые соблюдали правильную гигиену полости рта, было больше нейронов в гиппокампе, который играет важную роль в памяти. С другой стороны, заболевания десен и потеря зубов были связаны с меньшим количеством серого вещества и ухудшением психического здоровья", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.



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Заболевание десен вызывается воспалением тканей, поддерживающих зуб, и им страдает примерно каждый седьмой взрослый.

Результаты имеют клиническое значение, поскольку регулярные визиты к стоматологу могут помочь предотвратить состояние, отнимающее сознание.

Болезни полости рта могут играть роль в здоровье области мозга, которая контролирует мышление и память, что дает людям еще одну причину лучше заботиться о своих зубах.



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