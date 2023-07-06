Терапевт Чернышова: людям с гипертонией нужно периодически проверять холестерин

159 Фото: https://unsplash.com/photos/hIgeoQjS_iE
врач в белом халате

Терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с гипертонией контролировать свой уровень холестерина.

В интервью терапевт Чернышовой прозвучало напоминание о необходимости знать о содержании холестерина в крови. Быть осведомленными о своем холестерине следует всем взрослым людям, но особенно тем, у кого имеются хронические заболевания сердечнососудистой системы. В частности, людям с гипертонией нужно не просто иметь представление о своем холестерине, но и периодически проверять его уровень.

«Совершенно точно следует контролировать уровень холестерина людям с повышенным артериальным давлением, с установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты», –  рассказала терапевт Чернышова «Москве 24».

Людям, у которых в семье были случаи гипертонии, инфарктов и инсультов, следует проявлять настороженность и тоже периодически проверять холестерин, считает врач.   Наследственность может влиять на возникновение в сосудах атеросклероза, одного из ключевых провокаторов сердечнососудистых катастроф.

Терапевт Чернышова объяснила, какие отеки указывают на проблемы со здоровьем


«Нужно следить за тем, чтобы не возникали новые бляшки и не нарушалось кровоснабжение сердца или мозга, чтобы предупредить развитие катастроф», - заявила врач Чернышова.

Специалистка отметила, что названным категориям нужно проверять содержание холестерина в крови минимум раз в год. При этом следует не просто выполнять общий анализ крови, а исследовать ее липидный профиль, делать липидограмму. С ее помощью можно определить уровень наиболее опасного «плохого» холестерина.

Терапевт назвала болезни-предвестники инфаркта


Ранее портал MedikForum.ru писал о летних напитках, помогающих снижать высокое давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Кому следует сдавать анализ на холестерин: объясняет терапевт Колотилина
Врач Чернышова: кофе может вызывать истощение сердца и другие проблемы
Врач называет ряд патологий, возникающих при высоком холестерине
Теги : уровень холестерина, советы врачей, Надежда Чернышова