Онколог Воробьев назвал 7 «менее распространенных» признаков рака легких

Кашель, который не проходит через две-три недели.

Длительный кашель, который усиливается

Стойкие инфекции грудной клетки

Кашель с кровью

Боль или боль при дыхании или кашле

Постоянная одышка.

"Есть также некоторые другие, менее известные симптомы, которые можно принять за что-то другое. Существует семь «менее распространенных» признаков рака легких", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше

Высокая температура 38С или выше

Затрудненное глотание или боль при глотании

Хрипы

Хриплый голос

Отек лица или шеи

Постоянная боль в груди или плече.

Причины рака легких

Многие люди знают о наиболее распространенных признаках рака легких. Из-за локализации заболевания пациенты, у которых возникают симптомы, могут отмечать проблемы с грудью и дыханием.Пациенты с любым типом рака также часто испытывают усталость, потерю аппетита и необъяснимую потерю веса.Симптомы часто не проявляются до тех пор, пока болезнь не разовьется, что означает, что она может оставаться незамеченной в течение некоторого времени.Если вы испытываете какие-либо симптомы рака легких, вам следует поговорить с врачом общей практики.Самой большой причиной рака легких является курение, хотя это не единственная причина.Курение сигарет является самым большим фактором риска развития рака легких. Он ответственен за более чем 85 процентов всех случаев. Табачный дым содержит более 60 различных ядовитых веществ, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний.Известно, что эти вещества являются канцерогенными (канцерогенными). употребление других видов табачных изделий также может увеличить риск развития рака легких и других видов рака, таких как рак пищевода и рак ротовой полости.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.

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