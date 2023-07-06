Онколог Воробьев назвал 7 «менее распространенных» признаков рака легких
Рак легких является наиболее распространенной причиной смерти от рака.
Многие люди знают о наиболее распространенных признаках рака легких. Из-за локализации заболевания пациенты, у которых возникают симптомы, могут отмечать проблемы с грудью и дыханием.
К ним относятся:
- Кашель, который не проходит через две-три недели.
- Длительный кашель, который усиливается
- Стойкие инфекции грудной клетки
- Кашель с кровью
- Боль или боль при дыхании или кашле
- Постоянная одышка.
Симптомы часто не проявляются до тех пор, пока болезнь не разовьется, что означает, что она может оставаться незамеченной в течение некоторого времени.
"Есть также некоторые другие, менее известные симптомы, которые можно принять за что-то другое. Существует семь «менее распространенных» признаков рака легких", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Это:
- Изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше
- Высокая температура 38С или выше
- Затрудненное глотание или боль при глотании
- Хрипы
- Хриплый голос
- Отек лица или шеи
- Постоянная боль в груди или плече.
Причины рака легких
Самой большой причиной рака легких является курение, хотя это не единственная причина.
Курение сигарет является самым большим фактором риска развития рака легких. Он ответственен за более чем 85 процентов всех случаев. Табачный дым содержит более 60 различных ядовитых веществ, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний.
Известно, что эти вещества являются канцерогенными (канцерогенными). употребление других видов табачных изделий также может увеличить риск развития рака легких и других видов рака, таких как рак пищевода и рак ротовой полости.
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