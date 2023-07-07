Невролог Генералов: некоторые люди летом начинают чаще страдать от головных болей

«Летом у некоторых людей голова может болеть чаще, чем в другие времена года».

«Сильнее подвержены погодным переменам те, кто страдает вегетососудистой дистонией, а также дисфункцией надпочечников», - добавил Генералов, беседуя с радио Sputnik.

«В крови содержится вода, и если происходит обезвоживание, то эритроциты начинают при проходе через капилляры слипаться, обмен кислорода на уровне капилляров замедляется, возникает тканевая гипоксия», - рассказал специалист.

Невролог Генералова заявил в интервью:Врач объяснил, что жарка погода способствует расширению сосудов, и если организм пытается нормализовать их состояние, могут возникать сосудистые спазмы. Сосудистая система жарким летом должна обладать способностью быстро реагировать на изменения условий, чтобы поддерживалось хорошее самочувствие. Напряжение и расслабление стенок сосудов могут чередоваться – далеко не у всех людей такие колебания компенсируются внутренними ресурсами и не вызывают дискомфорта.Также, обратил внимание врач, от плохого самочувствия летом чаще страдают люди с варикозом, нарушенным венозным оттоком. Этой категории лиц по мнению невролога следует использовать венотонические препараты, предварительно проконсультировавшись с врачом.Помимо этого, жарка погода может негативно влиять на состояние гипотоников. Их без того низкое давление в жару снижается еще большеДругая причина головных болей и дурноты в жаркую погоду – обезвоживание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы солнечного удара могут длиться до нескольких дней.

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