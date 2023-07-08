Терапевт Романенко: сухой кашель может возникать из-за патологий пищеварительного тракта

«В силу анатомических особенностей или неправильного образа жизни происходит выброс содержимого из желудка в пищевод, затем к гортани. Это раздражает определенные рецепторы и может вызвать приступы сухого кашля», - рассказала медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Терапевт Татьяна Романенко проинформировала, что хотя первым фактором, обусловливающим появление у человека кашля, являются болезни органов дыхательной системы (легких, бронхов), кашлять он может не только поэтому.Причиной, объясняющей сухой кашель, могут быть патологии пищеварительного тракта, констатировала врач.Еще одной возможной причиной того, что у человека наблюдается сухой кашель, является аллергическая реакция.Кроме того, добавила терапевт Романенко, сухой кашель может быт симптомом болезнетворных процессов затрагивающих ткани глотки или гортани. В этом случае наряду с кашлем человек ощущает першение в горле.Врач посоветовала при сухом кашле обращаться за медицинской консультацией и проверкой – особенно, если он является стойким и не объясняется известными человеку обстоятельствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранним признаком рака поджелудочной железы бывает боль в спине

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