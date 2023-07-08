Терапевт Романенко: сухой кашель может возникать из-за патологий пищеварительного тракта
Терапевт Татьяна Романенко: кашель объясняется не только проблемами с бронхами и легкими.
Терапевт Татьяна Романенко проинформировала, что хотя первым фактором, обусловливающим появление у человека кашля, являются болезни органов дыхательной системы (легких, бронхов), кашлять он может не только поэтому.
Причиной, объясняющей сухой кашель, могут быть патологии пищеварительного тракта, констатировала врач.
«В силу анатомических особенностей или неправильного образа жизни происходит выброс содержимого из желудка в пищевод, затем к гортани. Это раздражает определенные рецепторы и может вызвать приступы сухого кашля», - рассказала медик в беседе с «Вечерней Москвой».
Еще одной возможной причиной того, что у человека наблюдается сухой кашель, является аллергическая реакция.
Кроме того, добавила терапевт Романенко, сухой кашель может быт симптомом болезнетворных процессов затрагивающих ткани глотки или гортани. В этом случае наряду с кашлем человек ощущает першение в горле.
Врач посоветовала при сухом кашле обращаться за медицинской консультацией и проверкой – особенно, если он является стойким и не объясняется известными человеку обстоятельствами.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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