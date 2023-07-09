Врач Комарова: менопауза вызывает проблемы с деснами и выпадение зубов

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Врач Комарова: менопауза вызывает проблемы с деснами и выпадение зубов


По словам гинеколога, нарушение гормонального фона в организме может привести к множеству осложнений со стороны полости рта.


Из-за снижения уровня гормонов менструации прекратятся, что также может вызвать такие симптомы, как приливы, перепады настроения и туман в голове.

Людям необходимо проявлять особую бдительность в отношении здоровья полости рта, если они подозревают, что приближаются или находятся в менопаузе. Менопауза может по-разному влиять на организм, но довольно часто вопросы полости рта остаются без внимания. 

«Симптомы можно легко изменить, если женщина знает о своем здоровье полости рта в этот период своей жизни, регулярно проходит осмотр и у нее есть стоматолог, который понимает ее текущее состояние. Ночное потоотделение, туман в голове и приливы обычно беспокоят во время путешествия, а здоровье полости рта — это забытая тема, хотя она также должна быть приоритетной», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Она предупредила, что менопауза может вызвать такие проблемы, как сухость во рту, заболевания десен и даже потерю зубов.



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Сухость во рту


Одной из основных проблем в этот период жизни женщины является падение уровня эстрогена, которое вызывает многочисленные симптомы, в том числе сухость во рту.

А сухость во рту может вызвать массу проблем, потому что микробы будут оставаться дольше, что приведет к тому, что в зубах и деснах будет скрываться больше бактерий.

Заболевание десен


Это может привести к ухудшению состояния десен, что может привести к кровотечению, болезненности, язвам во рту, опущению десен и неприятному запаху изо рта.


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«Десны, которые подвергаются нагрузке из-за серьезных гормональных изменений, также могут вызывать проблемы с прикусом, что может привести к боли при еде и жевании».


Потеря зубов


«Падение эстрогена может повлиять на челюстную кость и плотность кости, повышая риск расшатывания зубов и даже потери зубов».



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