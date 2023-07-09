Эндокринолог Гуреева назвала 4 ключевых признака действительно хорошего метаболизма

"Когда наш метаболизм работает на полной скорости, это заметно по запахам, звукам и жидкостям", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

1. Отрыжка

"Не стоит подавлять этот естественный процесс организма, чтобы излишне не усложнять пищеварительную работу желудка".

2. Газы

3. Дефекация

"Важно, чтобы он был ровным, вытянутым, с небольшими трещинками. ЖКТ сообщает: все в порядке".

4. Позывы к мочеиспусканию

Отрыжка, кишечные газы или частый стул часто причиняют нам дискомфорт. Но такие «отвратительные» признаки нашего организма совершенно нормальны — и даже действительно здоровы.Неудобно, но естественно: с медицинской точки зрения отрыжка — это внезапное выделение газа из желудка. Если опорожнение происходит со дна желудка, отрыжка может быть даже очень шумной. Но это не повод проваливаться под землю. Ваш желудок просто занят прямо сейчас.Иногда тяжелая еда, газированные напитки или продукты, вызывающие газообразование, являются триггерами отрыжки.Причина обычно безвредна: во время пищеварения в кишечнике образовалось большое количество газа, который оказывает давление на грудную клетку и живот. Только шумное выделение кишечных газов приносит облегчение. С другой стороны, частое подавление может привести к боли в животе или расстройству желудка.Некоторым это нужно два раза в день, другим только три раза в неделю — у всех стул разный.Вы должны выпивать не менее 1,5 литров воды каждый день. Конечно, если вы будете следовать рекомендациям, вам также придется время от времени опорожнять мочевой пузырь. Около четырех-шести походов в туалет в день являются нормой.Если вам приходится ходить в туалет очень часто в течение нескольких недель, вам следует обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака поджелудочной железы.

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