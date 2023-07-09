Нутрициолог Строков назвал фрукт, в котором меньше всего сахара

Фрукт, который содержит меньше всего сахара, — это авокадо.

Краткий обзор сортов фруктов с низким содержанием сахара

"Помимо авокадо, среди фруктов с особенно низким содержанием сахара есть и другие ягоды. Малина с 4,4 граммами сахара занимает второе место. Сразу после этого идет клубника с почти пятью граммами сахара на 100 граммов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

С менее чем одним граммом сахара на 100 граммов мякоти авокадо, безусловно, является фруктом с самым низким содержанием сахара. В отличие от других видов ягод и фруктов, авокадо содержит большое количество жира.Далее следуютс восемью граммами и абрикосы с девятью граммами сахара. Другие фрукты с низким содержанием сахара включаютПри этом, фрукт, который содержит больше всего сахара - это манго - 46 граммов сахара. Также к фруктам с высоким содержанием глюкозы относятся: бананы, виноград, черешня, инжир.Ранее МедикФорум писал о признаках рака поджелудочной железы.

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