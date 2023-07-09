Нутрициолог Строков назвал фрукт, в котором меньше всего сахара

148 Фото: https://pixabay.com/photos/avocado-salad-fresh-food-829092/
Нутрициолог Строков назвал фрукт, в котором меньше всего сахара


Фрукт, который содержит меньше всего сахара, — это авокадо. 


С менее чем одним граммом сахара на 100 граммов мякоти авокадо, безусловно, является фруктом с самым низким содержанием сахара. В отличие от других видов ягод и фруктов, авокадо содержит большое количество жира.


Краткий обзор сортов фруктов с низким содержанием сахара


"Помимо авокадо, среди фруктов с особенно низким содержанием сахара есть и другие ягоды. Малина с 4,4 граммами сахара занимает второе место. Сразу после этого идет клубника с почти пятью граммами сахара на 100 граммов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Далее следуют сливы с восемью граммами и абрикосы с девятью граммами сахара. Другие фрукты с низким содержанием сахара включают арбузы, апельсины, киви, яблоки и груши. 

При этом, фрукт, который содержит больше всего сахара - это манго - 46 граммов сахара. Также к фруктам с высоким содержанием глюкозы относятся: бананы, виноград, черешня, инжир.


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