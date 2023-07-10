Врач Андреева: 6 продуктов, которые предотвращают «тяжелый» ковид на 40%

"У людей, которые придерживались этой диеты, также на 40 процентов меньше шансов заболеть «тяжелым» COVID-19, требующим лечения в больнице. Самая здоровая диета включает много растительных продуктов, таких как фрукты, овощи и цельные зерна, а также жирную рыбу и ферментированные продукты, которые полезны для здоровья кишечника. Эти продукты важны для вашей иммунной системы, которая борется с инфекциями", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Овощи

Фрукты

Цельнозерновые

Жирная рыба

Орехи и семена

Бобовые

В первые дни пандемии Covid было трудно точно знать, кто пострадает от инфекции и насколько сильно.Но так же, как мы продолжали узнавать о симптомах, которые он принес с собой, исследования также выявили некоторые факторы риска, связанные с тяжестью инфекции.Исследование показало, как диета может повлиять на реакцию вашего организма на Covid. Выяснилось, что те, кто придерживался «самой здоровой» диеты, на 10% реже сообщали о наличии COVID-19 по сравнению с теми, кто придерживался нездоровой диеты.Семь видов продуктов, которые считаются «самой здоровой» диетой для защиты от Covid.Овощи полны клетчатки, минералов и витаминов, которые поддерживают вашу иммунную систему и помогают бороться с болезнями.Цельные фрукты естественно сладкие и содержат много питательных веществ, полезных для вашего здоровья, включая клетчатку и витамины. Попробуйте начать свой день с нарезанных фруктов в хлопьях или йогурте, а в перерывах между приемами пищи ешьте яблоко или банан.Цельные зерна, в том числе коричневый рис и макароны из непросеянной муки, содержат все три части зерна: отруби, эндосперм и зародыш.Жирная рыба богата жирами омега-3, которые необходимы для нашего здоровья.Орехи и семена содержат полезные жиры и другие питательные вещества, такие как антиоксиданты, клетчатка, минералы и витамины.Бобовые, такие как нут, фасоль, чечевица и горох, являются хорошим источником клетчатки и белка.Ранее МедикФорум писал о признаках рака.

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