Врач Гуреева объяснила, сколько меди нужно человеку и в каких продуктах она содержится

Сбалансированное потребление меди необходимо для оптимального здоровья. Суточная потребность в меди зависит от возраста.









"Для взрослых рекомендуемая суточная доза меди составляет около 900 мкг. Беременные женщины должны учитывать, что потребность в меди может быть несколько увеличена во время беременности, так как медь важна для роста и развития плода", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.









Рекомендуется соответствующим образом скорректировать уровень меди, хотя точное количество лучше обсудить с лечащим врачом.

Вот сколько меди нужно детям и подросткам

Младенцы (0-12 месяцев) : 200-220 мкг меди в день.

: 200-220 мкг меди в день. Дети (1-3 года) : 340 мкг меди в день.

: 340 мкг меди в день. Подростки (14-18 лет): 890 мкг меди в день.

Гуреева перечислила продукты, которые содержать больше всего меди:Ранее МедикФорум писал о полезных свойствах вишни.

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