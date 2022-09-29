Потребление оптимального количества меди может способствовать долголетию

«Показатель смертности от всех причин, по-видимому, стабилизировался на уровне менее 2,09 мг/сутки, после чего показатель монотонно возрастал», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Рекомендуется потреблять 1,2 миллиграмма меди в день. Вы должны иметь достаточное количество меди в своем ежедневном рационе".

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