Потребление оптимального количества меди может способствовать долголетию

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Потребление оптимального количества меди может способствовать долголетию


Многие люди не потребляют достаточное количество меди в своем рационе, хотя явный дефицит встречается редко.

Витамины и минералы жизненно важны для поддержания здоровья иммунной системы. Медь, в частности, помогает производить эритроциты и вырабатывать энергию. Согласно новому исследованию потребление «оптимального» количества меди может помочь «предотвратить преждевременную смерть».

Ученые обнаружили, что люди, которые потребляли больше и меньше меди в оптимальном диапазоне (примерно от полутора до двух миллиграммов в день), подвергались более высокому риску смерти от различных причин.

«Показатель смертности от всех причин, по-видимому, стабилизировался на уровне менее 2,09 мг/сутки, после чего показатель монотонно возрастал», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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Медь может быть токсичной в чрезмерных количествах. Это связано с повреждением ДНК и разрушением важных молекул в организме. Избыток меди может вызвать окисление и образование свободных радикалов. Свободные радикалы реагируют с белками и жирами в организме, вызывая многие распространенные заболевания. Стресс и табачный дым могут вызвать накопление свободных радикалов в организме.


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"Рекомендуется потреблять 1,2 миллиграмма меди в день. Вы должны иметь достаточное количество меди в своем ежедневном рационе".


Следующие продукты богаты медью:
  • Морепродукты
  • Семена и орехи
  • Мясные субпродукты
  • Пшеничные отруби
  • Цельнозерновые продукты
  • Шоколад


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