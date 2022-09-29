Потребление оптимального количества меди может способствовать долголетию
Многие люди не потребляют достаточное количество меди в своем рационе, хотя явный дефицит встречается редко.
Витамины и минералы жизненно важны для поддержания здоровья иммунной системы. Медь, в частности, помогает производить эритроциты и вырабатывать энергию. Согласно новому исследованию потребление «оптимального» количества меди может помочь «предотвратить преждевременную смерть».
Ученые обнаружили, что люди, которые потребляли больше и меньше меди в оптимальном диапазоне (примерно от полутора до двух миллиграммов в день), подвергались более высокому риску смерти от различных причин.
«Показатель смертности от всех причин, по-видимому, стабилизировался на уровне менее 2,09 мг/сутки, после чего показатель монотонно возрастал», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Медь может быть токсичной в чрезмерных количествах. Это связано с повреждением ДНК и разрушением важных молекул в организме. Избыток меди может вызвать окисление и образование свободных радикалов. Свободные радикалы реагируют с белками и жирами в организме, вызывая многие распространенные заболевания. Стресс и табачный дым могут вызвать накопление свободных радикалов в организме.
"Рекомендуется потреблять 1,2 миллиграмма меди в день. Вы должны иметь достаточное количество меди в своем ежедневном рационе".
Следующие продукты богаты медью:
- Морепродукты
- Семена и орехи
- Мясные субпродукты
- Пшеничные отруби
- Цельнозерновые продукты
- Шоколад
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