Врач Строков дал 4 ключевых совета, которые помогут стабильно худеть

Если вы хотите похудеть, т.е. похудеть и особенно жир, вам нужен дефицит калорий. Для этого вам нужно потреблять меньше калорий в день, чем ваше тело использует в долгосрочной перспективе. Хотя некоторые диеты, такие как Палео и другие, обещают вам быстрое похудение, вам следует выбрать реалистичный для вас метод, чтобы добиться длительного успеха.



Это поможет вам похудеть

"Диеты, которые обещают быстрые результаты, могут повысить вашу мотивацию. Но чтобы избежать эффекта йо-йо, вы должны адаптировать свой рацион и занятия спортом таким образом, чтобы они стали постоянной и реалистичной частью вашей повседневной жизни", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

4 ключевых совета врача-нутрициолога Строкова

Так что ищите вид упражнений или вид спорта, который вам действительно нравится и который вам не нужно мучить себя каждый день. Это может быть, например, бег трусцой или силовые тренировки, а также более щадящие виды спорта, такие как скандинавская ходьба и езда на велосипеде, для которых не обязательно ходить в спортзал.

Другие люди нуждаются в давлении, чтобы тренироваться в группе и посещать занятия вовремя в определенные дни. Если вы относитесь к этой категории, вы можете забронировать определенные курсы в тренажерном зале по вашему выбору.

Избегайте готовых продуктов , которые скрывают много добавок и ненужного сахара. Лучше попробуйте придумать блюда из свежих продуктов. Для этого не нужно быть шеф-поваром. Вы можете нарезать хрустящий салат без особых навыков, и вы можете легко сделать пюре из полезного соуса для пасты самостоятельно.

, которые скрывают много добавок и ненужного сахара. Лучше попробуйте придумать блюда из свежих продуктов. Для этого не нужно быть шеф-поваром. Вы можете нарезать хрустящий салат без особых навыков, и вы можете легко сделать пюре из полезного соуса для пасты самостоятельно. Избегайте диет, которые сосредоточены только на определенных продуктах. Они односторонние и неустойчивые в долгосрочной перспективе.

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