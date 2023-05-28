Нутрициолог Строков назвал идеальное время ужина - помогает похудеть

"Это не должно быть! Лучше используйте правильные продукты, чтобы похудеть", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Есть ли смысл пропускать ужин?

"Засыпание с урчанием в животе не только вызывает дискомфорт, но также может нарушить ваш сон и замедлить рост мышц".

Подходящее время для ужина

"Совет: ешьте вечером между 8 и 9 часами вечера, а затем дайте своему телу отдохнуть в течение двенадцати часов, прежде чем продолжить завтрак — перерыв от еды на 14-16 часов еще лучше".

Вокруг ужина ходит много мифов. На самом деле, вам не нужно полностью отказываться от еды на ночь, чтобы похудеть. Если вы обратите внимание на свой рацион, вы определенно сможете похудеть с помощью правильных продуктов и вкусных рецептов.Вы также получите больше от этого метода в долгосрочной перспективе, так как экстремальная диета и воздержание часто вызывают тягу и эффект йо-йо.Идея пропускать ужин, чтобы похудеть как можно быстрее, широко распространена и имеет некоторые достоинства, особенно если вы встраиваете этот метод в разумную стратегию питания, такую как прерывистое голодание.И, конечно же, вы сэкономите калории, если пропустите ужин. Но никто не любит ложиться спать с урчащим желудком.Прежде всего, если дефицит калорий слишком высок, это не способствует проекту по снижению веса. Наоборот: скорость основного обмена приспосабливается и организм использует меньше энергии для поддержания жизнедеятельности.При этом пропуск приема пищи не имеет ничего общего со здоровыми привычками питания.Конечно, по большому счету это зависит от того, сколько калорий в сумме потребляется за день и насколько высок личный общий оборот.С другой стороны, в южных странах люди предпочитают небольшой завтрак и по-настоящему подают его вечером. Так что все зависит от правильного соотношения.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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